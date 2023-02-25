В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв: про що йде мова

В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв. Пропонують ввести покарання за небезпечне перевезення тварин, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить законопроект, зареєстрований у Верховній раді.

Що пропонують в Раді

Відомо, що ініціаторами запровадження нових штрафів стали народні депутати Олександр Юрченко та Антоніна Славицька.

Нардепи звернули увагу на те, що "в Україні спостерігається практика, особливо серед жінок, що під час керування транспортним засобом вони тримають на колінах або руках собак невеликих порід".

Як стверджують автори законопроекту, тварина може відвертати увагу водія або заважати керуванню транспортним засобом.

Разом з тим депутати вважають, що у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень перетворює тварину на "снаряд", який може травмувати пасажирів, або призвести до травмування чи загибелі тварини.

"Приміром, у типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг" , - наводиться приклад в документі.

Тож в законопроекті пропонується зобов'язати водіїв перевозити своїх улюбленців у такий спосіб, який не завадить керуванню транспортним засобом та дотриманню правил дорожнього руху.

Втім, яким саме чином це має відбуватися, у документі не уточнюється.

Розмір штрафів

Як пропонують народні депутати, за порушення правил перевезення тварин треба ввести адміністративну відповідальність.

Зокрема, йдеться про штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень.

Але при повторному порушенні протягом року пропонується штрафувати на суму в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 850 гривень.