Світовий банк виділить 2,5 мільярда доларів для України

Світовий банк виділить додатковий гранд у розмірі 2,5 млрд доларів на підтримку бюджету України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

"Цей додатковий пакет фінансування проєкту "Мир і безпека" ґрунтується на попередніх грантах і буде спрямований на підтримку ключових секторів, включаючи охорону здоров'я, школи, виплату пенсій, виплати внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам, які надають основні державні послуги" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані Уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком.

На сьогодні Світовий банк мобілізував понад 20,6 млрд доларів США у вигляді надзвичайного фінансування на підтримку народу України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів західних країн.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підтримав кандидатуру Аджая Банги, який до 2021 року був гендиректором Mastercard, на посаду президента Світового банку.

Європейський банк реконструкції та розвитку та Агентство з гарантування інвестицій Світового Банку (MIGA) домовились спільно фінансувати гарантії в рамках Програми сприяння торгівлі, першою допомогу отримає Україна.