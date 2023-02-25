ОВА: Окупанти обстріляли територію семи українських областей

Російські війська минулої доби, 24 лютого, обстріляли територію семи українських областей. Внаслідок обстрілів шестеро українців зазнали поранень, жоден — не загинув, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють місцеві ОВА.

На Сумщині, як розповіли в ОВА, вночі були обстріли з території РФ Новослобідської та Білопільської громад області. Новослобідську громаду росіяни накривали вогнем із мінометів (4 прильоти) та РСЗВ (20 прильоті).

Білопільську громаду окупанти обстрілювали з РСЗВ (20 прильотів), а потім ще 10. Також був зафіксований артобстріл (16 прильотів) по околиці одного з сіл громади. Попередньо, минулося без наслідків.

На Харківщині минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського та Чугуївського районів, повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок.

У с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Він також нагадує, що в області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів.

На Донеччині на Волноваському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Розливу Великоновосілківської ТГ, тримають під вогнем Вугледар, Новоукраїнку і Богоявленку — в останній пошкоджено 2 будинки.

На Донецькому напрямку росіяни застосували "Смерчі" з осколково-фугасною бойовою частиною по Дачному Курахівської ТГ — пошкодили 4 будинки. Також під обстрілами Курахове, Курахівка і Гостре — у Гострому зруйновано 1 будинок і пошкоджено ще 12. Вночі тривали артобстріли Мар’їнки, Красногорівки та Єлизаветівки, а зранку 4 рази обстріляно з артилерії житлові квартали Авдіївки. Ракетного удару зазнав Прогрес Гродівської ТГ — пошкоджено 2 будинки.

На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці — пошкодили дитсадок і 4 багатоповерхівки, поранили 1 людину. У Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки, у Соледарській — 15. Також постраждала школа у Міньківці.

На Лисичанському напрямку постраждала Званівська громада: у Званівці пошкоджено 10 будинків, у Переїзному — понад 30. Кілька будинків пошкоджено у Сіверську, щонайменше 1 — у Лимані.

На Донеччині за 24 лютого росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини: двох у Часовому Яру, по одному у Бахмуті, Донецькому і Костянтинівці, розповів голова ОВА Павло Кириленко.

На Луганщині, за даними голови ОВА Сергія Гайдая, росіяни не зупиняють наступ на жодному напрямку — ані на Сватівському, ані на Кремінському.

Всі намагання ворога останніми днями не мають успіху. У Сватівському районі росіяни намагалися піти вперед важкою технікою, але отримали опір і розгорнулися.

У Кремінському районі дві доби тому із трьох рот окупантів, які пішли в наступ, вони втратили 70 солдатів загиблими та приблизно стільки ж пораненими.

На тимчасово окупованій частині Луганської області відсутній мобільний інтернет, а також зв'язок у населених пунктах поблизу лінії фронту.

У Запорізькій області за минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Гуляйполе, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Мала Токмачка, Полтавка, зазначили в ОВА.

Також під вогнем опинилися населені пункти: Новоандріївка, Білогір'я, Червона Криниця, Святопетрівка, Гуляйпільське, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське, Лук'янівське, Степове, Степногірськ, Таврійське.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ.

На Дніпровщині росіяни вночі обстрілювали Нікопольський район із важкої артилерії. Смертоносні снаряди били по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих. Є значні руйнування, розповів голова ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль — пожежу вже приборкали.

На Херсонщині, за інформацією ОВА, російські окупанти 83 рази атакували мирні населені пункти області. Вони вели вогонь із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків і безпілотників.

Херсон армія Росії обстріляла 9 разів. Окупанти влучили у житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медичний заклад.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли була поранена одна людина.

На Миколаївщині вранці 24 лютого ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксували по відкритій території, постраждалих немає, розповів голова ОВА Віталій Кім.

Також 24 лютого протягом дня росіяни завдавали мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.