Зеленський закликав ЕС запровадити санкції проти "Росатому" та атомної промисловості РФ

Європейський союз запровадив новий пакет санкцій проти Роської Федерації. Наступним кроком Україна очікує обмеження проти "Росатому" й атомної промисловості ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки" , - пише президент України.

Нагадаємо, що Європейський союз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень потрапили 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.