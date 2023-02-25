ЗМІ: У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,3 бала

У центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє AFAD.

Інститут дослідження землетрусів зазначає, що епіцентр поштовхів силою 5,3 бала зафіксовано у селі Обрук Борського району на глибині 7 км.

Наразі фахівці перевіряють, чи викликав землетрус якісь негативні наслідки.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 44 тисячі.

Відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Також ми писали, що у четвер, 23 лютого, у Туреччині стався ще один сильний землетрус. На цей раз у районі затоки Хатай.