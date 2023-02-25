Буданов розповів про приліт у будівлю ГУР та спроби замахів

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ракетний удар по будівлі відомства в Києві й прокоментував інші спроби замахів, повідомляє Новое время.

Про це він розказав у документальному фільмі Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення РФ.

На уточнення журналіста про полювання на голову ГУР, Буданов сказав:

"Ну, і що з того. Мені це подобається. По-перше, це міра визнання, це показує, що я в принципі роблю свою роботу правильно" , — каже він.

Голова української розвідки каже, що не боїться подібних загроз у своїй роботі. Буданов розповів, що відвідує церкву, «коли вже дуже важко».

"Я віруюча людина. Я боюся тільки божої кари. Але боятись якусь там Росію — це смішно" , — каже голова розвідки.

Буданов розповів, що одна з ворожих ракет влучила в будівлю ГУР в Києві на Рибальському острові. Дату удару він уточнювати не став.