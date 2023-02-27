ISW: Путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма військами в Україні

Володимир Путін дозволив Міністерству оборони Росії відновити контроль над усіма російськими військами в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни.

"Путін дозволив Міністерству оборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні після того, як основна частина з 300 тис. мобілізованих резервістів прибула в Україну".

Аналітики ISW перерахували ряд подій, які, на їхню думку, говорять про те, що Путін намагається сконцентрувати усі російські сили під керівництвом Міноборони РФ:

Путін призначив Герасимова командувати угрупуванням військ РФ в Україні, підпорядкувавши йому Суровікіна.

Міноборони почало активно інтегрувати 1-й і 2-й армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" у російські збройні сили і, як повідомляється, усуває маріонеткових командирів, що викликає негативну реакцію в ультранаціоналістичної спільноти.

Міноборони РФ також намагається обмежити ПВК "Вагнер" в отриманні боєприпасів і заблокувало вербування ув'язнених "Вагнером", надавши перевагу власним заходам з набору ув'язнених.

Герасимов зняв з "Вагнера" відповідальність за Бахмут, почав вводити в цей район підкріплення російських регулярних військ і наказав офіційним російським каналам використовувати евфемізм для сил "Вагнера", не використовуючи назву компанії.

Міноборони Росії розглядає ідеї щодо обмеження діяльності блогерів на фронті і запроваджує нові правила оперативної безпеки та дисципліни. Ці суперечливі заходи є частиною поспішних спроб міністерства врегулювати наслідки відмови Путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року.

"Очевидні зусилля Путіна підготувати російський народ до тривалої і болісної війни свідчать про те, що він усвідомив, що лише Міноборони РФ може реально утримувати великі механізовані сили, необхідні йому для досягнення його амбіцій в Україні" , – резюмують в ISW.

Нагадаємо:

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що російський диктатор наказав новопризначеному командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.