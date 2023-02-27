Ситуація на фронті на ранок 27 лютого: інформація Генштабу

Протягом доби 26 січня російські війська здійснили 5 ракетних, 13 авіаційних та 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збиті.

Також ворог здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема щодо цивільної інфраструктури на Херсонщині та Донеччині", — зазначили у відомстві.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. Противник продовжує зберігати військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хренівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гирине, Павлівка, Волфіні Сумської області, а також Ветеринарне, Чарівна Зоря, Стрілка, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Червоне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Західне та Куп'янськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Майданчика, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано більш ніж у 25 населених пунктах. Серед них — Лиман Перший та Курилівка Харківської області та Новоселівське, Краснопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка та Федорівка у Луганській області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ, вчинив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстріляли райони понад 25 населених пунктів, у тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Новобахмутівці, Авдіївці, Ластівчиному, Первомайському, Невельському, Красногорівці, Мар'їнці, Новомихайлівці, Вугледару та Времівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонщині від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львів, Антонівка, Херсон, Камишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. Загалом райони 27 населених пунктів.

У Генштабі наголосили, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Так, у районі Бахмутівки Донецької області, у період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

"На тлі бойових успіхів Збройних Сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Враховуючи це, російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз'яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу про покарання" , .

Зокрема, окупантів лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року перебувають у статусі самовільно покинули військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі.

"Через побоювання деокупації українських територій, у населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Зокрема, з 21 лютого відмічено виїзд місцевих колаборантів у Бахчисарай, з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всім охочим" , - пише Генштаб.

Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою можна брати лише ручний багаж, додали у відомстві.

Крім того, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25.

Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили склад боєприпасів та ворожу станцію придушення супутникового зв'язку.