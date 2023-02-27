Генштаб: Окупаційна "влада" готується до втечі з Херсонщини

На Херсонщині російська окупаційна "влада" готується до втечі до Криму, місцеві колабораціоністи почали виїжджати на територію півострова, повідомляє Українська правда.

"У населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

З 21 лютого відмічено виїзд місцевих колабораціоністів у Бахчисарай, Сімферополь та Керч, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всім охочим", - заява Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що для перевезення колабораціоністів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, із собою дозволено брати лише ручний багаж.