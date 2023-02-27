ЗСУ знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва

Сили оборони України збили цієї ночі 11 "Шахедів", загалом для повітряної атаки ворог застосував 14 безпілотників.﻿ Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram, повідомляє Українська правда.

"Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники".

У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників, повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

"В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п'ять з половиною годин.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури".

Що цьому передувало: