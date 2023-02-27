Франція може обмежити споживання води

Франція може обмежити споживання води
Фото: Pixabay

Уряд Франції вивчає можливість запровадження обмежень на використання води в умовах найпосушливішої в історії зими, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За його словами, нинішня зима без опадів суттєво посилила стурбованість щодо ймовірності масштабної посухи цього літа.

"Я планую вже в понеділок зібрати представників влади в регіонах, щоб попросити їх вжити заходів, які дозволять зараз заощадити воду" , - зазначив член французького уряду.

За його словами, певні обмежувальні заходи можуть включати розпорядження місцевої влади про обмеження для окремих осіб та фермерів, якщо це буде потрібно.

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