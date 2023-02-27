Білий дім: США погодилися на постачання Abrams
У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден схвалив постачання танків Abrams Україні лише через тиск Німеччини. Про це сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Європейська правда.
"(Байден) спочатку вирішив не відправляти танки Abrams, тому що його військові сказали, що вони не будуть корисними на полі бою у цій боротьбі" , - сказав Салліван.
За словами Саллівана, корисними були б німецькі танки Leopard, які є на озброєнні багатьох європейських країн. Але після того, як німецькі офіційні особи заявили Білому дому, що вони не надішлють їх самостійно, Байден змінив свою думку.
"Отже, в інтересах єдності Альянсу і для того, щоб Україна отримала те, що хотіла, незважаючи на те, що Abrams не є тим інструментом, який їй потрібен, президент сказав: "Гаразд, я буду лідером вільного світу. Я відправлю Abrams, якщо ви зараз надішлете Leopard". І ці Leopard відправляються зараз" , - сказав Салліван.