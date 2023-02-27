Бред Пітт разом зі своєю новою коханою з'явився на публіці

Голлівудський актор Бред Пітт вийшов на публіку разом зі своєю новою обраницею – 29-річною Інес де Рамон. Цікаво, що роман пари обговорюється ще з листопада 2022 року, повідомляє 24 Канал.

Схоже, що стосунки між голлівудським актором та дизайнеркою ювелірних прикрас справді серйозні. Декілька днів тому стало відомо, що Бред навіть познайомив нову обраницю з більшістю своїх дітей, яких він має від колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Журнал Paris Match опублікував відео, на якому Бред Пітт та його нова дівчина вечеряють на світській вечері в елітному ресторані Fouquet's на Єлисейських полях.

Для спільного виходу Інес Де Рамон обрала блискучу сріблясту сукню з глибоким вирізом, доповнену яскравими сережками та кольє. У той же час, голлівудський актор знаходився в стильному чорному костюмі.