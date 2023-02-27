Бред Пітт разом зі своєю новою коханою з'явився на публіці

Бред Пітт разом зі своєю новою коханою з'явився на публіці

Голлівудський актор Бред Пітт вийшов на публіку разом зі своєю новою обраницею – 29-річною Інес де Рамон. Цікаво, що роман пари обговорюється ще з листопада 2022 року, повідомляє 24 Канал.

Схоже, що стосунки між голлівудським актором та дизайнеркою ювелірних прикрас справді серйозні. Декілька днів тому стало відомо, що Бред навіть познайомив нову обраницю з більшістю своїх дітей, яких він має від колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Журнал Paris Match опублікував відео, на якому Бред Пітт та його нова дівчина вечеряють на світській вечері в елітному ресторані Fouquet's на Єлисейських полях.

Для спільного виходу Інес Де Рамон обрала блискучу сріблясту сукню з глибоким вирізом, доповнену яскравими сережками та кольє. У той же час, голлівудський актор знаходився в стильному чорному костюмі.

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