25 лютого Росія зупинила постачання сирої нафти для польського нафтопереробного концерну PKN Orlen нафтопроводом Дружба. Про це у Twitter повідомив голова правління польської компанії Даніель Обайтек, повідомляє Новое время.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми повністю готові. Тільки 10% сировини надійшло з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, яку ми проводили останніми роками" , - написав він.

Обайтек уточнив, що більш детальну інформацію про постачання нафти до Польщі компанія надасть 28 лютого.

Польща активно проводила диверсифікацію постачання нафти. 2021 року частка російської нафти в балансі країни становила 60%, а 2015 року — майже 100%.

Компанія відмовилася від імпорту російської нафти морським шляхом ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, тобто значно раніше, ніж було запроваджено санкції Євросоюзу.