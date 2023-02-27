Nokia вперше вирішила змінити логотип

Компанія хоче зосередитися на збільшенні частки ринку, який обслуговує бездротових постачальників послуг з мережевим обладнанням, повідомляє UBR.

Транснаціональна корпорація Nokia, що працює в галузі комунікаційних та мережевих технологій, уперше майже за 60 років змінила дизайн свого логотипу, щоб люди не асоціювали її з мобільними телефонами, якими вона не займається вже майже десять років.

Модернізація бренду супроводжується набором нових стратегічних напрямів, покликаних забезпечити швидше зростання компанії, яка працює зараз, зокрема над мобільними технологіями 5G.

"На думку більшості людей, ми, як і раніше, є успішним брендом мобільних телефонів, але це не те, чим займається Nokia... Ми хочемо запустити новий бренд, який приділяє велику увагу мережам та промисловій цифровізації, що повністю відрізняється від застарілих мобільних телефонів", - розповів головний виконавчий директор Пекка Лундмарк.

При цьому телефони бренду Nokia, як і раніше, продає компанія HMD Global Oy, яка отримала ліцензію після корпорації Microsoft, яка купила цей бізнес у 2014 році.

За словами Лундмарка, Nokia має намір зосередитися на збільшенні частки ринку в бізнесі компанії, що обслуговує бездротових постачальників послуг з мережевим обладнанням. Він зазначив, що тепер Nokia має "боєприпаси та інструменти", щоб зайняти частку ринку, не жертвуючи прибутком. Цьому сприяли обмеження щодо китайського конкурента Huawei Technologies Co., пов'язані з рішенням низки європейських урядів заборонити компанії продавати комплектуючі для мереж 5G.

Nokia також хоче прискорити зростання свого бізнесу із продажу компаніям приватних мереж 5G. 2022 року корпоративний бізнес досяг 8% у виручці корпорації, а зараз у планах – вивести бізнес "на двозначну" територію, в основному за рахунок органічного зростання та невеликих придбань.