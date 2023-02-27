ЄС ухвалив 10-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
Санкції передбачають подальші заборони на експорт критично важливих технологій та промислових товарів таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин, запасні частини для вантажівок та реактивних двигунів, а також товари для будівельного сектору, повідомляє ЛігаБізнес.
Список заборонених товарів тепер включатиме додаткові нові електронні компоненти, які можуть використовуватися в російських системах озброєнь, включаючи безпілотники, ракети, гелікоптери, електронні інтегральні схеми та теплові камери.
Перелік суб'єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у загарбницькій війні, розширено додатковими 96 суб'єктами, тим самим посиливши експортні обмеження щодо них. Вперше цей список включатиме сім іранських компаній, які виробляють військові безпілотні літальні апарати, які використовували російські військові в її загарбницькій війні, зокрема проти громадянської інфраструктури.
Крім того, Рада вирішила заборонити транзит через росію експортованих з ЄС товарів та технологій подвійного призначення, щоб уникнути обходу санкцій.
Додаткові обмеження накладаються на імпорт товарів, які приносять значний дохід для Росії, таких як асфальт та синтетичний каучук.