Зеленський щодо санкцій проти Ставицького

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про відсутність санкцій РНБО проти Едуарда Ставицького, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді часів Віктора Януковича заявив, що якщо хтось прибрав його із списку санкцій, то це "скоро виправлять", пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Так, адресуючи питання президенту, журналіст зазначив, що з 2015 року проти Ставицького діють санкції США, натомість санкції РНБО його досі не торкнулися.

"Я розумію про кого ви кажете. Якщо США пропонували нам пакет санкцій, ми вводили дзеркальні санкції, наскільки мені відомо. Якщо хтось когось викреслив із санкцій, ми повернемося до цього питання і виправимо. Якщо людина, про яку кажете, "Ми це зробимо дуже швидко." Це не питання. Але ви повинні зрозуміти, ми говоримо про сотні людей. Наразі тисячі людей, які під санкціями РНБО. Я не можу знати про ту чи іншу людину. Якщо справді є, давайте, будь ласка", матеріали, немає з цих питань" , - наголосив Зеленський.

Як відомо, у квітні 2016 року Ставицького було оголошено у міжнародний розшук, а Генпрокуратура передала Ізраїлю запит про вручення повідомлення про підозру екс-міністру.

Ставицького звинувачують у скоєнні особливо тяжких злочинів проти України, зокрема, в розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах.

У Києві під час обшуку в одній із його квартир МВС знайшло 50 кг золота та 4 млн доларів готівкою. Кошти та золото вилучили. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці кошти Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ.

Він мешкає в Ізраїлі за документами, виданими на ім'я Натана Розенберга.

2022 року Ставицький підтримав широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.