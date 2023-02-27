Ситуація на Луганщині: у Кремінських лісах йдуть жорсткі бої

Ситуація на Луганщині: у Кремінських лісах йдуть жорсткі бої

У понеділок, 27 лютого голова Сєвєродонецької ВДА Олександр Стрюк заявив, що в Луганській області на кременський напрямок ідуть жорсткі бої. Про це йдеться в повідомленні Луганської ВДА, повідомляє Новое время.

"У Кремінських лісах йдуть жорсткі бої" , - сказав він.

Коментуючи ситуацію в окупованому Сєвєродонецьку, Стрюк заявив, що мешканцям міста надходять рахунки за спожиту електроенергію, хоча окупаційна влада обіцяла брати відповідну плату лише з березня.

"Нарахування – космічні. Гасити борги населенню нема чим, тому що гроші є лише у тих, хто отримує соціальні виплати, а також колаборанти з окупаційних органів влади" , — йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що більша частина території Азоту залишається замінованою. Говорити про поновлення його роботи зараз неможливо, бо там нема чого запускати.

У місті та навколишніх селах мобільний зв'язок відсутній.

Генштаб повідомляв, що окупаційні війська РФ основні зусилля зосереджуються на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Новини

Популярні теми форуму

analytics