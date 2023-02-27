Ситуація на Луганщині: у Кремінських лісах йдуть жорсткі бої

У понеділок, 27 лютого голова Сєвєродонецької ВДА Олександр Стрюк заявив, що в Луганській області на кременський напрямок ідуть жорсткі бої. Про це йдеться в повідомленні Луганської ВДА, повідомляє Новое время.

"У Кремінських лісах йдуть жорсткі бої" , - сказав він.

Коментуючи ситуацію в окупованому Сєвєродонецьку, Стрюк заявив, що мешканцям міста надходять рахунки за спожиту електроенергію, хоча окупаційна влада обіцяла брати відповідну плату лише з березня.

"Нарахування – космічні. Гасити борги населенню нема чим, тому що гроші є лише у тих, хто отримує соціальні виплати, а також колаборанти з окупаційних органів влади" , — йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що більша частина території Азоту залишається замінованою. Говорити про поновлення його роботи зараз неможливо, бо там нема чого запускати.

У місті та навколишніх селах мобільний зв'язок відсутній.

Генштаб повідомляв, що окупаційні війська РФ основні зусилля зосереджуються на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.