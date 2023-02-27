ДТЕК: Майже вся Одеса без світла через аварійне відключення
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла., повідомляє Економічна правда.
Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК.
Зазначається, що тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.
"Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги" , - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Вранці 27 лютого на всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 1 годину.