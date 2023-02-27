ДТЕК: Майже вся Одеса без світла через аварійне відключення

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.﻿, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК.

Зазначається, що тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

"Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги" , - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Вранці 27 лютого на всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 1 годину.