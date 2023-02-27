Членство Росії у FATF призупинено

У період з 20 по 24 лютого Держфінмоніторинг, за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), взяв участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які проходили у Парижі, Французька Республіка, повідомляє ЮрЛіга.

Під час Пленарного засідання було розглянуто низку питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а саме:

звіти роботи Робочих груп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);

застосування санкцій до Росії з боку FATF;

звіти про взаємну оцінку Індонезії та Катару; та ін.

За результатами розгляду питання щодо санкцій до Росії FATF прийняла відповідну Заяву, яка розміщена на офіційному сайті FATF.

FATF вкотре висловила глибокий жаль з приводу безпідставних втрат людей, страждань і руйнувань, спричинених російським вторгненням, що триває до України.

FATF рішуче засуджує загарбницьку війну, яку веде Росії проти України. Протягом минулого року Росія посилила свої нелюдські та жорстокі атаки, націлені на суспільну критичну інфраструктуру.

FATF також глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та країнами, щодо яких РБ ООН застосувала санкції, та кібератаками, що походять з території Росії.

FATF заявила, що дії Росії неприйнятно порушують основні принципи FATF, які спрямовані на сприяння безпеці, захищеності та цілісності глобальної фінансової системи. Такі дії є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємоповаги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF.

Тому FATF вирішила посилити санкції до Росії шляхом припинення її членства у цій організації. У той же час Росія повинна виконувати свої зобов'язання щодо імплементації Стандартів FATF.

Після заяв, опублікованих у березні, квітні, червні та жовтні 2022 р., FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути уважні щодо можливих ризиків від обходу заходів, застосованих до Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи, та вживати необхідних заходів з метою нівелювання цих ризиків.