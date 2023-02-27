Борель про позицію Китаю щодо війни в Україні: це не мирний план

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що «документ з позицією» Китаю щодо повномасштабної війни РФ проти України не є «мирним планом», повідомляє Новое время.

Про це йдеться у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

За словами Борреля, позиція Пекіна здебільшого повторює «добре відомі китайські погляди» — деякі з них ЄС поділяє, а деякі відсутні. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики обіцяє проаналізувати цей документ.

"Проте вже зараз зрозуміло, що ключова проблема полягає в тому, що він насправді не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на один рівень" , — наголосив Боррель.

Він вважає, що досягти миру необхідно, зважаючи на резолюцію Генасамблеї ООН та мирний план президента України Володимира Зеленського. Боррель наголосив: Євросоюз зобов’язується підтримувати міжнародне право «скрізь і всюди», продовжить «глобальну участь, щоб зменшити страждання і працюватиме заради миру в усьому світі».

24 лютого Китай оприлюднив «документ із позицією» щодо повномасштабної війни РФ проти України, який складається з 12 пунктів. Зокрема, Пекін каже про повагу до територіальної цілісності, закликає до переговорів, виступає проти «односторонніх санкцій» та за протидію застосуванню ядерної зброї. Водночас у своїй позиції КНР не засуджує повномасштабне вторгнення РФ до України й воєнні злочини країни-агресора, а також не закликає до виведення російських військ.

Президент США Джо Байден відкинув представлену позицію Китаю, заявивши, що реалізація документа вигідна лише Росії. Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним той факт, що Пекін почав говорити про Україну, але не погодився з деякими пунктами.