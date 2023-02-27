Розвідка Британії: Росія буде стурбована вибухами у Маріуполі

Росія, ймовірно, буде стурбована вибухами у Маріуполі, оскільки вважала цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок.

З 21 лютого 2023 року проросійські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі окупованого Росією міста Маріуполь, йдеться у звіті.

Серед місць інцидентів – сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний завод, який Росія використовує як військову базу. Маріуполь, нагадує британське відомство, розташований на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту.

"Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як таку, що перебуває поза межами досяжності звичайних українських ударних засобів" , – заявляє британське Міноборони.

Незважаючи на значні руйнування на початку війни, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює, і розташоване на ключовому логістичному маршруті.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.