РосЗМІ: Помер відомий російський політолог Гліб Павловський

У ніч на понеділок, 27 лютого, помер російський політолог Гліб Павловський, на початку 2000-х він займався президентськими кампаніями російського диктатора Володимира Путіна та Віктора Януковича, повідомляє Новое время.

Про це повідомив його друг, завідувач кафедри місцевого самоврядування Національного дослідницького університету РФ Вища школа економіки Симон Кордонський, пишуть Ведомости.

ЗМІ Павловського часто називають «ідеологом Путіна». Це пов'язано з тим, що 1995 року він заснував Фонд ефективної політики, який займався розробкою президентської кампанії Путіна 2000 року. Контракт із фондом було розірвано у 2011 році.

Також він брав участь у кампанії Януковича у 2004 році.

Сам Павловський відкрито заявляв, що обрання президентом Віктора Ющенка "суперечить інтересам Росії".

Під час Помаранчевої революції Павловський в одному з інтерв'ю заявив: «Якщо Росія дозволить розправитися з Україною, то не пройде й року, як ми побачимо у нас дещо гірше. Ми маємо серйозно захищатися».

Павловський був заступником голови правління видавничого дому Коммерсант і працював у низці інших ЗМІ.