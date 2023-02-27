Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження мит на імпорт алюмінію з Росії, яка є другим у світі виробником цього металу, у розмірі 200%, повідомляє Новое время.

В указі, оприлюдненому на сайті Білого дому, повідомляється, що російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази Росії та відіграє важливу роль у постачанні Росії зброї та боєприпасів, що використовуються у війні.

Крім того, зазначають у Білому домі, війна Росії проти України спричинила зростання світових цін на енергоносії, що завдало прямої шкоди алюмінієвій промисловості США.

Мито почне діяти з 10 березня 2023 року, а через місяць — пошириться на товари, виготовлені з російського алюмінію в третіх країнах.

Раніше повідомлялося, що ця ініціатива обмірковувалась протягом кількох місяців. Такі високі тарифи фактично припинять імпорт російського алюмінію в США.

Як зазначається, РФ була важливим джерелом алюмінію на ринку США. В основному йшлося про товари з доданою вартістю, а не оптову продукцію. Раніше на РФ припадало 10% від загального обсягу імпорту алюмінію в США, зараз ця сума впала трохи більше ніж 3%.

Імпорт алюмінію з РФ впав майже до нуля після того, як Bloomberg повідомив, що Білий дім розглядає повну заборону на імпорт російського алюмінію.