Укренерго: Споживання електрики зростає, в Одесі аварійні відключення

В Україні сьогодні, 27 лютого споживання електрики почало зростати до рівня робочого дня. В Одесі наразі аварійні відключення, але в інших регіонах обмежень не очікується, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані "Укренерго".

За даними оператора, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій, а через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.

"З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні" , - йдеться в повідомленні.

Наразі в Одесі та районі ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.

В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.