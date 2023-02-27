Херсонська ОВА: Будинки у місті почали підключати до тепломережі

У понеділок, 27 лютого, Херсонська ТЕЦ відновила роботу після пошкоджень через російські обстріли. Будинки у місті почали підключати до тепломережі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Херсонської ОВА.

"З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріл.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили магістральним трубопроводом у Херсоні, томубез опалення залишилися десятки тисяч людей.