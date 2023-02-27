У ОК "Південь" пояснили, чи може РФ відкрити новий фронт з боку Придністров'я

Керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк пояснила, чи може РФ відкрити новий фронт з боку невизнаного Придністров'я, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону вона також розповіла, що зараз відбувається на кордоні України та Придністров'я.

"Тут, знаєте, знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх "тримай злодія" кричить сам злодій" , — зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються звинуватити Україну в тому, що вона нібито готує напад на Придністров'я та туди своїх військ.

"Повірте, нам є куди просувати свої війська і у нас багато бойової роботи" , - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що кордони України поблизу Придністров'я міцно укріплені, це сталося ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми усвідомлювали, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу, а те, що відбувається зараз - проста шкільна географія - говорить про те, що на посилення їм чекати ні звідки і будь-яка операція: повітряний десант або наводний, як вони розповідають, для них просто нереальна. Наявність наших сил угруповань і потужностей, які вздовж кордону з Придністров'ям, абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку – у випадку абсолютної відчайдушності" , - сказала Гуменюк.

23 лютого міноборони РФ поширило фейк про підготовку «вторгнення» ЗСУ у Придністров'ї.

Міністерство оборони Молдови відкинуло звинувачення Росії у нібито підготовці України до нападу на Придністров'я і заявило, що «відстежує всі події, дії та зміни в регіоні та на території, яку контролює режим у Тирасполі».