Офіційно: ЄС продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення

Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.

"Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року" , - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

Санкції вперше ввели у 2012 році через репресії та порушення прав у Білорусі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмеження розширили через співучасть у збройній агресії.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що посли ЄС погодили продовження санкції проти Лукашенка та низки осіб з Білорусі.