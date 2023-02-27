Влада Казахстану закрила своє торгове представництво в Росії

Влада Казахстану прийняла рішення ліквідувати своє торгове представництво у Росії яке діяло з 2009 року, задля "оптимізації роботи" держорганів, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить відповідна ухвала уряду Казахстану.

"Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан" , — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.

Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір "оптимізацією роботи" республіканських держорганів.

Як повiдомлялось, 26 лютого Міністерство закордонних справ Казахстану заявило про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо завершення війни РФ проти України.