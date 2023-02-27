У Кремлі відмовилися коментувати атаку на аеродром Мачулищі в Білорусі, унаслідок якого, попередньо, серйозно пошкоджений російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У ВКС РФ, повідомляє Новое время.

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков не став коментувати інцидент.

"Ні, нам тут нічого сказати. Це все ще інформація, яка була опублікована, у ній ішлося про Білорусь, і Білорусь заперечила" , — заявив він.

Проте офіційних заяв від Мінська не було. Беларускі Гаюн повідомляє, що Лукашенко зібрав у понеділок, 27 лютого, зустріч із силовими у вузькому колі.

26 лютого на білоруському військовому аеродромі Мачулищі, який використовує російська авіація, пролунали вибухи. За попередніми даними, було серйозно пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У ВКС РФ.

Беларускі Гаюн повідомив, що атакували аеродром двома дронами. Глава білоруської опозиційної ініціативи BYPOL Олександр Азаров заявив, що диверсію організували білоруські партизани, які «успішно виїхали за кордон та перебувають у безпеці».