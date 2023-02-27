ДТЕК: В Одесі частково відновили електропостачання у кількох районах

Енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру у трьох районах Одеси та Одеському районі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК.

Так, станом на 12:00 повністю заживлені всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура в Київському районі Одеси.

"Також критичну інфраструктуру частково вдалось заживити в Суворівському та Малиновському районах міста і в Одеському районі області" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Одесі сьогодні, 27 лютого, сталося аварійне відключення електроенергії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси.

Зокрема, наразі відсутнє водопостачання в Приморському районі через проблеми з електрикою в місті. Також можливий понижений тиск у Малиновському районі.