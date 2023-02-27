Медведєв розродився новою статтею та загрожує людству апокаліпсисом

Заступник керівника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловився, що, якщо постане питання про існування РФ, під питанням буде існування самої людської цивілізації, повідомляє Ділова столиця.

Про це Медведєв написав у своїй статті для Известий.

"Якщо всерйоз постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішене аж ніяк не на українському фронті. А разом з питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен" , — висловився заступник голови радбезу РФ.

Крім того, він істерить, що вороги Росії займаються накачуванням "київського режиму" зброєю та перешкоджають можливим переговорам.

"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на віки, поки не перестануть виходити радіацією димні завали" , — погрозив Дмитро Медведєв.

У той же час заступник голови радбезу РФ заявив, що Росія "такого не допустить".

"Західні країни із сателітами — лише 15% населення планети. Нас набагато більше, і ми набагато сильніші. Спокійна міць нашої великої країни та авторитет її партнерів — запорука збереження майбутнього для всього нашого світу" , — зазначив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін подумав, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть не зберегтися.