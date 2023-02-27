У Туреччині стався новий землетрус: є руйнування та жертви

У турецькій провінції Малатья у понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.

За даними наразі, внаслідок землетрусу обрушилося 25 будинків. У зоні лиха працюють рятувальники.

Di enca erdheja îro ya li navçeya Çirmik (Yeşilyurt) a Meletiyê, bi gotina Serokê AFADê Yunus Sezer 29 avahî hilweşiyane , li 5 avahiyan xebatên lêgerîn û rizgarkirinê destpê Medyaya civakî pic.twitter.com/6xvhE9Bu76 — RudawKurdi (@RudawKurdi) February 27, 2023

Також через стихійне лихо відомо про загибель однієї людини, ще 69 отримали поранення. Скільки людей перебувають під завалами, поки що незрозуміло.

Фото: наслідки землетрусу в Туреччині 27 лютого (Twitter)

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 44 тисячі.

Відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Вже 25 лютого в країні сталися нові поштовхи магнітудою 5,3 балів.