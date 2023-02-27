У Туреччині стався новий землетрус: є руйнування та жертви
У турецькій провінції Малатья у понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Anadolu.
За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.
За даними наразі, внаслідок землетрусу обрушилося 25 будинків. У зоні лиха працюють рятувальники.
Також через стихійне лихо відомо про загибель однієї людини, ще 69 отримали поранення. Скільки людей перебувають під завалами, поки що незрозуміло.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 44 тисячі.
Відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
Вже 25 лютого в країні сталися нові поштовхи магнітудою 5,3 балів.