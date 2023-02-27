У Польщі повідомили, коли відправлять Україні наступні 10 танків Leopard

Польща планує передати Україні наступні 10 танків Leopard 2 протягом кількох тижнів, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє PAP.

За його словами, передача наступної партії танків відбудеться одразу після завершення на них навчань ЗСУ. Частина цих Leopard використовується для навчання українських військових.

"Це перспектива кількох тижнів" , - зазначив Дворчик.

Він додав, що незабаром Польща передасть Україні свої танки PT-91 та радянські танки Т-72.

Постачання цих танків є питанням тижнів, "якщо не раніше", сказав Дворчик.

24 лютого в Україну доставили перші чотири танки Leopard від Польщі.

За інформацією агентства Bloomberg лише Польща має намір передати Україні 14 танків Leopard.﻿