Лідери держав G7 засудили російську агресію проти України

Країни G7 засуджують незаконну, невиправдану та нічим не спровоковану війну, розв'язану росією, абсолютну неповагу до принципів Статуту ООН та байдужість до наслідків цієї війни для людей у всьому світі, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це йдеться у заяві лідерів держав Великої сімки, яку оприлюднило представництво ЄС в Україні у понеділок, 27 лютого.

Лідери держав G7 закликають росію негайно припинити військову агресію та повністю вивести свої війська за межі міжнародно визнаної території України та підкреслюють, що війна росії проти України - це також напад на фундаментальні принципи суверенності націй, територіальної цілісності держав та поваги до прав людини.

Підтверджено прихильність держав посиленню санкцій та інших економічних заходів для подальшої протидії спроможності росії здійснювати свою незаконну агресію.

Зокрема, розширюватимуться економічні заходи, які вже запроваджено, у тому числі для запобігання їх обходу. G7 закликають треті країни чи інші міжнародні суб'єкти, які намагаються обійти заходи або підірвати їх, припинити матеріально підтримувати війну, розв'язану росією.

"Ми віддані зусиллям перешкоджати Росії знаходити нові шляхи отримання передових матеріалів, технологій, військового та промислового обладнання з наших юрисдикцій, які вона може використовувати для розвитку своїх промислових секторів і подальших порушень міжнародного права. З цією метою ми вживемо подальших заходів задля запобігання доступу Росії до ресурсів, необхідних для підтримки її ВПК, включно з, серед іншого, промисловим обладнанням, інструментами, будівельним обладнанням та іншими технологіями, які Росія використовує для розбудови своєї військової машини" , - вказано у заяві.

Наголошується, що G7 продовжать зменшувати доходи росії, які вона використовує для фінансування своєї незаконної агресії, вживаючи необхідних заходів для обмеження доходів від експорту енергоносіїв та її можливостей з їх видобування в майбутньому. Також держави спільно працюватимуть над подальшими заходами щодо російських алмазів та російського фінансового сектору.

Докладатимуться зусилля, спрямовані на забезпечення відшкодування росією відбудови України в довгостроковій перспективі:

"Росія несе повну відповідальність за війну та шкоду, завдану нею, в тому числі критичній інфраструктурі України. Ми разом підтверджуємо необхідність створення міжнародного механізму для документування збитків, завданих Росією. Ми сповнені рішучості залишити, дотримуючись положень наших відповідних правових систем, суверенні активи Росії, що знаходяться в наших юрисдикціях, замороженими до моменту врегулювання конфлікту, що забезпечить притягнення Росії до відповідальності за порушення нею суверенітету й територіальної цілісності України. Будь-яке розв'язання конфлікту має гарантувати, що Росія заплатить за завдану нею шкоду. Ми співпрацюватимемо з партнерами з-поза меж Групи семи, які володіють російськими суверенними активами, щоб створити якнайширшу коаліцію задля досягнення цих цілей".

G7 також підтримали ініціативу щодо створення міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, що буде пов'язаний з наявною Спільною слідчою групою, яку підтримує Євроюст.