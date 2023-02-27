ЗСУ: Росіяни на Вугледарському напрямку масово відмовляються йти в наступ

Росіяни знизили активність на Вугледарському напрямку через масову відмову окупантів йти в наступ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський у понеділок, 27 лютого.

"Ворог четверту добу дещо знизив свою активність" , — прокоментував Дмитрашківський дані про ситуацію на Вугледарському напрямку.

Він додав, що минулої доби росіяни здійснили 15 штурмових дій, а місяць тому було до 60 штурмових дій на день.

"Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які не дозволяють зараз активно використовувати техніку. Але ще до того там багато повідомлень від наших розвідників, які досить вдало працюють, що там відбувається у ворога і в тилу, і на передовій — там дуже часті відмови від участі в бойових діях" , — зазначив спікер.

Також, за даними Дмитрашківського, на Вугледарський напрямок прибула 136 бригада, створена для війни у Чечні. Вони знаходяться на Донецькому напрямку та орієнтовно до 5 березня «приймають» лінію оборони, яку вони триматимуть, повідомив речник.

Раніше Генштаб повідомляв, що на тлі бойових успіхів ЗСУ в окупаційних військах відзначається масове дезертирство.