WSJ: Росія використовує Північну Африку для обходу нафтових санкцій

Країни Північної Африки масово скуповують підсанкційні російські нафтопродукти і, ймовірно, експортують їх до Європи, повідомляє Новое время.

Санкції проти російських нафтопродуктів змусили Москву перенаправити експорт із Європи на альтернативні ринки. Зокрема великими покупцями стали країни Північної Африки. Аналітики припускають, що їх використовують для перепродажу до Європи, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, Марокко, яке за весь 2021 імпортувало близько 600 тис. барелів російського дизпалива, у січні-2023 закупило 2 млн барелів, а за підсумками лютого очікується імпорт ще 1,2 млн барелів.

Туніс, який практично не імпортував російські нафтопродукти в 2021 році, у січні закупив 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів і, як очікується, імпортує ще 3,1 млн барелів у лютому.

Також спостерігався сплеск імпорту нафтопродуктів із РФ до Алжиру та Єгипту.

"Збільшення імпорту до Тунісу та Марокко співпало зі зростанням їхнього власного експорту нафтопродуктів, що викликало побоювання, що російські поставки змішуються з іншими нафтопродуктами та реекспортуються. Цей процес приховує остаточне походження продуктів та ускладнює зусилля Заходу щодо видалення російського викопного палива зі своєї економіки" , — пише видання.

Зокрема, Марокко, яке раніше не мало значного експорту дизельного палива, у січні відправило 280 тис. барелів дизпалива на іспанські Канарські острови та ще 270 тис. барелів до Туреччини, що збіглося з припливом російського ДП у Марокко. Остаточне походження цих дизельних вантажів встановити не вдалося.

Міністерства нафти Марокко та Тунісу не відповіли на запити про коментарі.

Раніше повідомлялося, що РФ перевантажує мільйони барелів російської нафти та нафтопродуктів біля берегів Греції, щоб оминути європейські санкції.

У жовтні 2022 року агентство Bloomberg писало, що у світі формується «тіньовий флот» для перевезення нафти на користь Росії.

Вже в січні агентство писало, що перевалка російської нафти марки Urals у морі досягла рекордних значень після введення граничної ціни на неї.