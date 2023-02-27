СБУ: В Чернігівській області арештовано майно російського бізнесмена

В Чернігівській області арештували все нерухоме майно однієї з текстильних компаній. Кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який залучений до військово-промислового комплексу Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал СБУ.

"Рішення суду стосується виробничих приміщень, складів та офісів підприємства. Загальна вартість арештованого майна становить більше ніж 1 млрд грн" , - пише пресслужба.

Як пише пресслужба, бенефіціарний власник також володіє групою російських компаній, які виробляють й постачають ворогу військовий одяг й спорядження.

Також наразі вивчається інформація про те, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до Білорусі.

"Для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога" , - додає пресслужба.

Наразі вирішується питання щодо передачі майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, що суд нещодавно арештував майно дружини зрадника Віктора Медведчука Оксани Марченко на суму понад 5,6 млрд гривень.