Канада запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження

У понеділок, 27 лютого, Канада запровадила нові санкції проти Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка МЗС Канади.

Влада Канади включила ще 12 фізичних осіб до списку санкцій щодо Ірану. Нові фігуранти пов'язані із порушенням прав людини в Ірані.

"У сьогоднішньому списку санкцій високопосадовці Корпусу вартових ісламської революції та сил правопорядку, які брали участь у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Ірані" , - йдеться у повідомленні.

У список внесли наступних осіб:

Мортеза Світ Агай, командувач воєнізованими формуваннями Басідж у Санандаджі, провінція Курдистан;

Ісмаїл Зорею Куша, губернатор провінції Курдистан;

Сейєх Садег Хоссейні, генерал КВІР і командувач корпусу Бейт аль-Моккадас КВІР у провінції Курдистан;

Рахім Джаханбахш, другий бригадний генерал ЛЕФ і командувач ЛЕФ у провінції Західний Азербайджан.

"Сьогоднішні заходи забороняють вести справи із зазначеними у списку особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати у Канаді. Особи, внесені до списку у зв'язку з грубими та систематичними порушеннями прав людини, також не допускаються до Канади" , - додали в МЗС.

Нагадаємо, що Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами країн.

Канадське розвідувальне агентство розслідує повідомлення від людей, які проживають у країні та отримали погрози вбивством з боку Ірану.