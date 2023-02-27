Арахамія анонсував конфіскацію активів ТРЦ Ocean Plaza

Суд може незабаром конфіскувати активи ТРЦ Ocean Plaza, контрольний пакет акцій якого належить російському бізнесмену Аркадію Ротенбергу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Російські олігархи заплатять за злочини Росії своїми активами. І це відбувається уже" , - написав він.

Так, Арахамія нагадав, що сьогодні ВАКС вирішив конфіскувати 88,89% акцій PIN банку російського підприємця Євгена Гінера на користь держави.

"Далі буде Ocean Plaza. Росіяни несуть і будуть нести відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все!" - додав він.

Зазначимо, що контрольний пакет акцій Ocean Plaza належить російському бізнесменові та близькому другові російського диктатора Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу.

Нагадаємо, минулого року арештовані корпоративні права ТРЦ Ocean Plaza на понад 350 млн гривень передали до АРМА.