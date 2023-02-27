ЗМІ: Wizz Air припиняє польоти до Молдови через загрозу безпеці

Один із найбільших лоукостерів Wizz Air ухвалив рішення призупинити всі свої рейси до столиці Молдови Кишинів і назад з 14 березня через загрозу безпеці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Romania Insider.

"Wizz Air уважно стежить за ситуацією з безпекою в Молдові та постійно перебуває в контакті з різною місцевою та міжнародною владою й агентствами, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки та надійність операцій" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії наголосили, що безпека пасажирів та екіпажу залишається пріоритетом номер один для Wizz Air.

"Унаслідок останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air ухвалила важке, але відповідальне рішення тимчасово зупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня" , - ідеться в заяві компанії.

Водночас Wizz Air збільшить кількість рейсів із румунського міста Ясс, яке є найближчим до Кишинева аеропортом, де працює компанія.

Компанія заявляє, що продовжуватиме постійно оцінювати ситуацію, щоб відновити роботу і знову відкрити базу, щойно це можна буде зробити безпечно.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.