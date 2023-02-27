В окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали

У понеділок, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 58 кілометрів від Сімферополя і за 19 кілометрів від Алушти. Осередок залягав на глибині 20 кілометрів.

Нагадаємо, в ніч проти 27 лютого на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Крім того, нещодавно землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Додамо, що сьогодні в турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.