Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: що обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Новое время.

Залужний повідомив, що обговорив постачання військової техніки, озброєння та боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, а також ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони щодо звільнення наших територій.

"Актуалізував необхідність посилення можливостей системи протиповітряної оборони України, у тому числі і за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F-16" , - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував Міллі, керівництву та народу США за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Кожен отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння та техніки — це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємось і неодмінно переможемо" , - додав Залужний.

26 лютого у Білому домі заявили, що можлива передача Україні винищувачів F-16 зараз не є терміновою і це питання на майбутнє.

Раніше Байден відхилив це прохання, заявивши журналістам наприкінці січня, що не надсилатиме F-16 в Україну.

Водночас Зеленський та офіційні особи США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, заявили, що дискусію відкрито.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що картина змінюється залежно від потреб України.

Питання винищувачів Байден та Зеленський обговорювали під час зустрічі у Києві 20 лютого.

Не визначились щодо винищувачів та інші союзники України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявили, що не передаватиме літаки Україні. У Польщі говорили, що готові діяти лише за наявності колективного рішення Заходу.

Великобританія стала першою і поки що єдиною країною, яка оголосила, що навчатиме українських пілотів . У той же час міністр оборони Британії говорив, що британські винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні лише після війни.

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, позитивне рішення про передачу авіації Україні – це питання одного-двох місяців.