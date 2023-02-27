У ЗСУ пояснили різну тривалість повітряної тривоги та її види

В Україні з 24 лютого тривають регулярні ракетні обстріли та атаки дронами цивільних будинків, лікарень установ. Для попередження, вмикається сигнал повітряної тривоги. В ЗСУ пояснили, чому тривога може тривати 20 хвилин або 2 години і більше, повідомляє Новое время.

Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні з 24 лютого 2022 року. Тривога прозвучала тоді, коли Росія нанесла ракетні удари по військовим та цивільним об'єктам зранку перед початком вторгнення.

Росія використовує різні засоби ураження, які складають небезпеку кількох рівнів в усіх областях України. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив під час телемарафону, що тривалість повітряної тривоги залежить від типу зброї, яка загрожує Україні та відстані запуску.

«В кожному регіоні тривога по своєму оголошується. Якщо це тривога поблизу лінії бойового зіткнення ― це може бути різний час», ― підкреслив він.

Які є типи повітряної тривоги і їх тривалість

Військовий виділив кілька видів загроз, через які оголошують повітряну тривогу, та скільки вони можуть тривати за часом.

Тривога поблизу лінії бойового зіткнення.

Застосування реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ― може бути оголошена повітряна тривога і тривати в залежності від часового проміжку, коли може бути завдано удару.

Загроза удару ракетами С-300 ― якщо є відомості про це, буде оголошена тривога на час, поки не закінчиться загроза.

Зліт МіГ-31 ― повітряна тривога може тривати різний час. Є різні види його зльотів:

якщо МіГ-31 повністю випалює все пальне і сідає, це півтори години повітряної тривоги; якщо злетів і відразу сів через хвилин 20 ― це тренувальні польоти або якісь інші завдання.

Ракетна небезпека. Основою для оголошення ракетної небезпеки можуть бути відомості розвідки, дані партнерів. Після аналізу визначається де є ракетна небезпека, куди саме можуть добити ці ракети. В цих областях буде оголошена повітряна тривога на термін польоту та збиття ракет.

Інші варіанти повітряних тривог. Запуск ворожого БПЛА може спровокувати повітряну тривогу. По ньому може бути проведена робота засобами ураження.

Як відомо, інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Про повітряну тривогу повідомляють сиренами в населеному пункті, також сповіщення приходять в додатку Повітряна тривога, в Київ Цифровий.

Також є неофіційні карти повітряних тривог, які ведуться громадськими організаціями на основі офіційних даних.

В Телеграмі з’явився канал-радар Monitor, який повідомляє про повітряні загрози.

Проте все ж офіційними та достовірними є повідомлення від РДА/ОДА, стандартні сигнали тривоги, заяви обласних військових адміністрації.

У разі повітряної тривоги громадянам рекомендують пройти в укриття, вони мають бути відкриті ще з 24 лютого 2022 року.