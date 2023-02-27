У Міноборони прокоментували ситуацію на фронті

Окупаційні війська на фронті збільшили інтенсивність штурмових дій та зазнають значних втрат. За добу росіяни втрачають від 600 до 1000 військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок, 27 лютого, у Telegram.

"Якщо коротко і простими словами, то: ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку" , - пише вона.

Маляр нагадала, що ворог використовує тактику виснаження та повної руйнації під час наступу. Вона наголосила, що ЗСУ ведуть активні оборонні бої в умовах кількісної переваги супротивника.

"Проте ворог зазнає значних втрат, щодня втрачаючи від 600 до 1000 осіб" , — сказала вона.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром удару ворога.