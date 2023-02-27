На заході Туреччини зафіксували новий землетрус магнітудою 4,1 бала

Сьогодні, 27 лютого, поблизу турецького міста Ізмір стався землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Агентство боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) у Twitter.

За інформацією AFAD, землетрус стався о 21:22 за місцевим часом (20:22 за київським) в Ізмірській затоці.

Осередок землетрусу розташовувався на глибині 14,5 кілометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в турецькій провінції Малатья сьогодні стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали.