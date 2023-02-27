NYT: Росія провалює свій новий наступ на Донбасі

Країна-терорист Росія проводить новий наступ на Донбасі, використовуючи десятки тисяч ненавчених мобілізованих, і за місяць ледве зрушила з місця, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times у понеділок, 27 лютого.

NYT пише, що в Росії закінчуються артилерійські снаряди та крилаті ракети, а поповнювати запаси стає дедалі важче через західні санкції. Багато найбільш елітних і досвідчених підрозділів окупаційної армії були знищені, і їх відновлення може тривати «не місяці, а роки», вважають експерти.

Американський Інститут вивчення війни перед цим зазначив, що Росії, «ймовірно, не вистачає резервів, щоб різко збільшити масштаб чи інтенсивність» наступу взимку. На думку аналітиків, через брак танків та іншої техніки наступальна операція окупантів, «ймовірно, завершиться, не досягнувши своїх цілей».

Як повідомляє NYT, країна-агресор вирішила провести кілька атак по всьому фронту на Донбасі, а не концентруватися на одній атаці, але перша ж атака — штурм Вугледара — закінчилася для росіян невдачею і втратою десятків танків та БТР.

Захисник України з позивним Дизель розповів, що щодня, іноді по кілька разів на день, окупанти невеликими групами намагаються зайняти українські позиції. Він також розповів, що нещодавно відкрив вогонь по двох окупантах, які ходили полем і «мали такий вигляд, ніби збирають гриби», ймовірно, не підозрюючи, що перебувають в межах досяжності українських позицій. Обидва встигли втекти.

"Вони вишукують слабкі місця невеликими групами. Вони беруть кількістю, а ми — бойовим духом" , — додав боєць.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 27 лютого повідомила, що ситуація на фронті складна, окупанти збільшують інтенсивність штурмів. Ворог використовує тактику виснаження та повної руйнації під час наступу, щодня втрачаючи від 600 до 1000 окупантів. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що росіяни зосередили основні зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що Бахмут залишається епіцентром удару ворога.