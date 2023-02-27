Зеленський пояснив, чому партнерам треба прибрати авіаційне табу

Після атаки росіян дронами в ніч на 27 лютого президент Володимир Зеленський наголосив, що сучасні бойові літаки допомогли б захистити небо України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 лютого.

Президент нагадав, що ця доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість вдалося збити: 11 із 14. Але були й влучання.

Поранено трьох працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Другий дрон влучив саме тоді, коли на об'єкті почалося гасіння пожежі після першого, пояснив Зеленський.

"Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією.

Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами".