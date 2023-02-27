Кулеба: Коаліція зі створення спецтрибуналу для Росії продовжить зростати

Україна спільно з іншими країнами працює над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Росії до відповідальності, повідомляє Новое время.

На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

27 лютого Кулеба на полях 52-ї сесії Ради з прав людини ООН Агресія проти України: вплив на права людини та гуманітарну ситуацію в Україні та світі звернувся із закликом підтримати створення трибуналу.

"Ми не припиняємо жодної миті роботи над створенням Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Росії та їхніх поплічників за злочин агресії проти України. Усі звірства росіян похідні від нього. Потрібно усунути причини, а не лише симптоми" , - сказав він.

Міністр нагадав, що Росія постійно порушує міжнародне гуманітарне право та права людини. Країна-окупант нехтує нормами моралі та незаконно вивозить українських дітей на свою територію.

"Міжнародна незалежна комісія ООН документує докази масштабних та системних порушень Росією прав людини, військових злочинів, злочинів проти людяності, які будуть використані у майбутніх міжнародних судових процесах. Продовження мандату стане вагомим внеском у забезпечення справедливості" , - наголосив він.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство створити спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. До того до створення трибуналу неодноразово закликало керівництво України.

19 січня Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України.