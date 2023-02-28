У Білому домі назвали головну тему зустрічі Байдена із Шольцем

Головною темою переговорів президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем буде війна в Україні. Про це заявив на брифінгу координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Ділова столиця.

"Безперечно, війна в Україні буде основною темою обговорень, і це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру, а також народу Німеччини за їх підтримку, яку вони надали Україні" , - підкреслив представник адміністрації США.

Він позитивно відзначив посилену активність ФРН у плані допомоги Україні, зокрема оголошення про надання танків Leopard та іншого озброєння та техніки.

Представник Білого дому також наголосив, що Німеччина є надійним союзником по НАТО, добрим другом та партнером.